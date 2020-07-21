Джерело - isport.ua.
Мрія Дениса Берінчика домогтися права битиметься за чемпіонський пояс WBO у легкій вазі, яким володіє співвітчизник Василь Ломаченко, відкладена.
Про це повідомляє BoxingScene.
WBO відмовилась від планів організувати "турнір чотирьох претендентів" у зв'язку в триваючої пандемією коронавірусу і неможливістю організувати бої в США.
Відзначимо, що спочатку WBO санкціонувала відбірковий бій ганці Еммануеля Тагое з американцем Райаном Гарсії, але після відмови останнього його повинен був замінити Денис Берінчик.
Подальші рішення будуть прийняті після стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що команди Берінчика та Таго розпочали переговори стосовно поєдинку.