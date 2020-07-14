Дерев'янченко і Чарло близькі до укладення угоди

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Сергій Дерев'янченко зовсім скоро може укласти угоду на бій з Джермаллом Чарло.
Про це заявив журналіст Майк Коппіндже.
"Джерела розповіли The Athletic, що Джермалл Чарло і Сергій Дерев'янченко знаходяться в процесі завершення переговорів про титульний поєдинок в середній вазі, який відбудеться у вересні або жовтні. Це буде великий бій. Дерев'янченко також був одним з претендентів на поєдинок з Саулом Альваресом.
Поки невідомо, який телеканал транслюватиме бій, але у PBC, звичайно ж, є контракти з Showtime і FOX", - зазначив Коппінджер.
Jermall Charlo and Sergiy Derevyanchenko are in the process of finalizing a deal for a middleweight title tilt in Sept. or Oct., sources tell The Athletic. Big-time fight. Derevyanchenko was also in the running for a fight with Canelo Alvarezhttps://t.co/RqW2hFjVeO— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 13, 2020
Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.