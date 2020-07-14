Дерев'янченко і Чарло близькі до укладення угоди

Український боксер Сергій Дерев'янченко зовсім скоро може укласти угоду на бій з Джермаллом Чарло.

Про це заявив журналіст Майк Коппіндже.

"Джерела розповіли The Athletic, що Джермалл Чарло і Сергій Дерев'янченко знаходяться в процесі завершення переговорів про титульний поєдинок в середній вазі, який відбудеться у вересні або жовтні. Це буде великий бій. Дерев'янченко також був одним з претендентів на поєдинок з Саулом Альваресом.

Поки невідомо, який телеканал транслюватиме бій, але у PBC, звичайно ж, є контракти з Showtime і FOX", - зазначив Коппінджер.