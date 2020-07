Дерев'янченко і Чарло близькі до укладення угоди

Український боксер Сергій Дерев'янченко зовсім скоро може укласти угоду на бій з Джермаллом Чарло.

Про це заявив журналіст Майк Коппіндже.

Jermall Charlo and Sergiy Derevyanchenko are in the process of finalizing a deal for a middleweight title tilt in Sept. or Oct., sources tell The Athletic. Big-time fight. Derevyanchenko was also in the running for a fight with Canelo Alvarezhttps://t.co/RqW2hFjVeO