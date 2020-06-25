 Друга допінг-проба Беспутіна виявилася позитивною | Бокс | Champion.com.ua
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Друга допінг-проба Беспутіна виявилася позитивною

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Друга допінг-проба Беспутіна виявилася позитивною
#Беспутін

Джерело - Boxing Scene.

Друга допінг-проба російського боксера Олександра Беспутіна показала позитивний результат.

Про це заявив боксер Раджабов Бутаєв.

"З того моменту, як Беспутін відмовився проходити тестування VADA за кілька тижнів до бою, навіть після того, як я заплатив всі збори за нього і за себе, він все ще не хотів підписувати і повертати документи VADA. Я вважаю, що все, що він і його команда приховували допомогло йому вижити в нашому бою, але справедливість взяла гору", - зазначив Бутаєв.

Нагадаємо, що у січні перша спроба Беспутіна теж показала наявність заборонених речовин. Її зробили після бою Беспутін - Бутаєв.

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