Друга допінг-проба російського боксера Олександра Беспутіна показала позитивний результат.

Про це заявив боксер Раджабов Бутаєв.

"З того моменту, як Беспутін відмовився проходити тестування VADA за кілька тижнів до бою, навіть після того, як я заплатив всі збори за нього і за себе, він все ще не хотів підписувати і повертати документи VADA. Я вважаю, що все, що він і його команда приховували допомогло йому вижити в нашому бою, але справедливість взяла гору", - зазначив Бутаєв.