Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві

Шевадзуцький битиметься з Пилипенком

Джерело - Чемпіон.

1 липня непереможний український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький проведе поєдинок у столиці України.

Про це повідомляє промоутерська компанія Sparta Boxing Promotions.

Ігор Шевадзуцький, на прізвисько Халк, зустрінеться з іншим українським боксером – Ігорем Пилипенком.

Вечір професійного боксу відбудеться у Києві в клубі Atlas. Поєдинки через карантинні обмеження відбудуться без глядачів, але транслюватиметься каналом Megogo.

Окрім поєдинку Шевадзуцький – Пилипенко, 1 липня відбудуться ще чотири боя: Арам Фаніян – Надзір Бакшієв, Станіслав Скороход - Владислав Танцюра, Андрій Ісаков - Вадим Костючек, Богдан Штонда - Ігрь Катруха.

В активі Ігоря Шевадзуцького три перемоги серед профі.

Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.