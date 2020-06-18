Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві

Джерело - Чемпіон.
1 липня непереможний український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький проведе поєдинок у столиці України.
Про це повідомляє промоутерська компанія Sparta Boxing Promotions.
Ігор Шевадзуцький, на прізвисько Халк, зустрінеться з іншим українським боксером – Ігорем Пилипенком.
Вечір професійного боксу відбудеться у Києві в клубі Atlas. Поєдинки через карантинні обмеження відбудуться без глядачів, але транслюватиметься каналом Megogo.
Окрім поєдинку Шевадзуцький – Пилипенко, 1 липня відбудуться ще чотири боя: Арам Фаніян – Надзір Бакшієв, Станіслав Скороход - Владислав Танцюра, Андрій Ісаков - Вадим Костючек, Богдан Штонда - Ігрь Катруха.
В активі Ігоря Шевадзуцького три перемоги серед профі.
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