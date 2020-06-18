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Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві

Сьогодні 17:55 159 0
Шевадзуцький битиметься з Пилипенком
Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві
#Шевадзуцький

Джерело - Чемпіон.

1 липня непереможний український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький проведе поєдинок у столиці України.

Про це повідомляє промоутерська компанія Sparta Boxing Promotions.

Ігор Шевадзуцький, на прізвисько Халк, зустрінеться з іншим українським боксером – Ігорем Пилипенком.

Вечір професійного боксу відбудеться у Києві в клубі Atlas. Поєдинки через карантинні обмеження відбудуться без глядачів, але транслюватиметься каналом Megogo.

Окрім поєдинку Шевадзуцький – Пилипенко, 1 липня відбудуться ще чотири боя: Арам Фаніян – Надзір Бакшієв, Станіслав Скороход - Владислав Танцюра, Андрій Ісаков - Вадим Костючек, Богдан Штонда - Ігрь Катруха.

В активі Ігоря Шевадзуцького три перемоги серед профі.

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