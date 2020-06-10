Дерев'янченко прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри

Боксер - про несподіване рішення Гвоздика

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Гвоздик після завершення кар'єри має бути найуспішнішим і найкращим.

Про це заявив 34-річний боксер Сергій Дерев'янченко.

"Спасибі й удачі, мій друг! Бажаю бути кращим і успішнішим після професійного боксу", - написав Дерев'янченко.

Thank you and good luck, my friend! 🤝 Wish you to be even better and more successful after pro-boxing! 🥊



👏 @AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/Wnx7GRyEoR — Sergiy Derevyanchenko (@SDerevyanchenko) June 9, 2020

Нагадаємо, що 33-річний Гвоздик прийняв рішення завершити професійну кар'єру.

На професійному рингу Олександр Гвоздик провів 18 боїв, в 17 здобув перемогу. 18 жовтня 2019 року українець програв нокаутом Артуру Бетербієву і втратив титул чемпіона світу WBC в напівважкій вазі.