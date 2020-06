Дерев'янченко прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри

Український боксер Олександр Гвоздик після завершення кар'єри має бути найуспішнішим і найкращим.

Про це заявив 34-річний боксер Сергій Дерев'янченко.

Thank you and good luck, my friend! 🤝 Wish you to be even better and more successful after pro-boxing! 🥊



👏 @AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/Wnx7GRyEoR