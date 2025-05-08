Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Захисник Інтера став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 8 травня 2025, 13:55
Захисник Інтера став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів
Франческо Ачербі
Getty Images

Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі встановив вражаюче досягнення у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (6 травня). Він став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів у історії.

На момент голу у ворота Барселони італійцеві було 37 років і 2 місяці. У старшому віці у півфіналах забивали лише легенда Реала Альфредо Ді Стефано у 1964 році та Раян Гіггз із Манчестер Юнайтед.

Що цікаво, завдяки своєму голу Ачербі відтіснив на четверте місце у цьому рейтингу свого експартнера по Інтеру Едіна Джеко. Два роки тому він забив у ворота Мілана у віці 37 років, 1 місяця та 23 днів.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Інтер обіграв Барселону 4:3 в овертаймі та вийшов у фінал, де 31 травня в Мюнхені зіграє з ПСЖ.

Барселона Ачербі Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

Ачербі

Інтер продовжив контракти з двома основними захисниками
Ачербі - про расистський скандал: Все залишається на полі
Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал з гравцем Наполі
Буффон пропустив після удару головою з-за меж штрафного в Кубку Італії – ВІДЕО

Останні новини