Захисник Інтера став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів
Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі встановив вражаюче досягнення у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (6 травня). Він став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів у історії.
На момент голу у ворота Барселони італійцеві було 37 років і 2 місяці. У старшому віці у півфіналах забивали лише легенда Реала Альфредо Ді Стефано у 1964 році та Раян Гіггз із Манчестер Юнайтед.
Що цікаво, завдяки своєму голу Ачербі відтіснив на четверте місце у цьому рейтингу свого експартнера по Інтеру Едіна Джеко. Два роки тому він забив у ворота Мілана у віці 37 років, 1 місяця та 23 днів.
Нагадаємо, у матчі-відповіді Інтер обіграв Барселону 4:3 в овертаймі та вийшов у фінал, де 31 травня в Мюнхені зіграє з ПСЖ.