Захисник Інтера став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів

Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі встановив вражаюче досягнення у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (6 травня). Він став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів у історії.

На момент голу у ворота Барселони італійцеві було 37 років і 2 місяці. У старшому віці у півфіналах забивали лише легенда Реала Альфредо Ді Стефано у 1964 році та Раян Гіггз із Манчестер Юнайтед.

+ velhos a marcar nas meias-finais da Taça/Liga dos Campeões:

37 anos, 10 meses: Di Stefano (1964)🔝

37 anos, 4 meses: Giggs (2011)

37 anos, 2 meses: Acerbi (2025)🆕

37 anos, 1 mês, 23 dias: Dzeko (2023)

37 anos, 1 mês, 5 dias: Puskas (1964) pic.twitter.com/sXHNVBb7fj — Playmaker (@playmaker_PT) May 7, 2025

Що цікаво, завдяки своєму голу Ачербі відтіснив на четверте місце у цьому рейтингу свого експартнера по Інтеру Едіна Джеко. Два роки тому він забив у ворота Мілана у віці 37 років, 1 місяця та 23 днів.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Інтер обіграв Барселону 4:3 в овертаймі та вийшов у фінал, де 31 травня в Мюнхені зіграє з ПСЖ.