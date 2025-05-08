Триразова олімпійська чемпіонка вперше з 2022 року візьме участь у Діамантовій лізі

Триразова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс візьме участь у третьому етапі Діамантової ліги, який пройде 16 травня у столиці Катару, Досі.

Про це повідомляє пресслужба Olympics.com.

"Доха займає особливе місце в моєму серці, і я щиро рада повернутися на цьогорічну Діамантову лігу", – сказала п’ятиразовий чемпіон світу на дистанції 100 м.

Її повернення до Діамантової ліги відбулося після того, як Фрейзер-Прайс розпочала свій сезон з результатом 10,94 у жіночому забігу на 100 метрів минулого місяця в Кінгстоні, Ямайка.

Вона також представлятиме збірну Ямайки на чемпіонаті світу з естафет у Досі, який відбудеться 10-11 травня.

Її поява в Досі стане її поверненням у Діамантову лігу з вересня 2022 року, коли вона здобула перемогу в Цюриху з часом 10,65.

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Шеллі-Енн здобувала золото Олімпійських ігор у 2008 та 2012 роках на дистанції 100 м. Ще одне золото зіркова бігунка здобула на Іграх-2020, коли у складі збірної Ямайки виграла естафету 4х100. Олімпійські ігри 2024 року вона пропустила через травму.

Її найкращий рекорд за кар'єру – 10,60 секунди. Лише дві жінки показували на 100 метрах кращий результат. Її землячка Елейн Томпсон-Гера у 2021 році пробігла за 10,58 секунди. Світовий рекорд був встановлений ще в 1988 році, коли американка Флоренс Гріффіт-Джойнер подолала дистанцію за 10,49 секунди.