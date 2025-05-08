Костюк – про розгромну перемогу над Еалою: Я не хотіла б бути на її місці

Марта Костюк прокоментувала свою розгромну перемогу над 19-річною філіппінською тенісисткою Александрою Еалою в першому колі турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Українка віддала суперниці лише один гейм.

Слова Костюк наводить портал Tennis.com.

" Чесно кажучи, я співчуваю таким дівчатам. У мене не було поганого досвіду – навпаки, моя кар'єра на даний момент приголомшлива, і я б не стала нічого змінювати. Але коли ти молода, ти ще не сформувалася як особистість, і при цьому на тебе навішують ярлики: який у тебе теніс, який у тебе характер... А ти в цей момент тільки шукаєш себе. Дуже легко загубитися. Якщо чесно, я б не хотіла знову бути на її місці", – сказала Марта.

Після гри, під час традиційного рукостискання біля сітки, Костюк підтримала юну опонентку.

"Це важкий шлях, але він тобі під силу. Просто насолоджуйся. Тому що дійсно важко – виходити на корт, працювати щосили, а потім бачити, що нічого не виходить, і ти не розумієш, чому. Ти відчуваєш усе набагато гостріше, усе здається таким величезним – просто тому, що в тебе ще немає достатнього багажу. Ти не награла достатньо матчів, не пройшла через достатньо лайна, як то кажуть. Але якщо ти пройшла це – вітаю: ти вийдеш сильнішою", – підсумувала друга ракетка України.

Нагадаємо, що після переможного матчу з Еалою Костюк опублікувала кумедний ролик зі своїм фейлом під час гри.