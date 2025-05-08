Справжнє домінування: Оклахома встановила рекорди НБА під час знущання над Денвером

Оклахома-Сіті Тандер стали володарями одразу кількох досягнень завдяки неперевершеній перемозі над Денвером в плейоф НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Після того, як Наггетс були обіграні з рахунком 149:106, Тандер встановили рекорд франшизи за кількістю набраних очок у матчі плейоф. Це також десятий найбільший показник в історії НБА. До того ж, вони стали першою командою, яка набрала 87 очок за першу половину гри.

OKC Thunder tonight:



— Most points ever in a half of a playoff game

— 56/44/92% shooting as a team



Blow out in Game 2. pic.twitter.com/RKClNaZ9OQ — StatMuse (@statmuse) May 8, 2025

Оклахома-Сіті повторила рекорд франшизи в постсезоні за кількістю очок, набраних за чверть (45). Перемагаючи 45:21 після першої 12-хвилинки команда Марка Дейно встановила найкращу різницю в очках у будь-якій чверті плейоф в історії франшизи.

48-очкова перевага Тандер після трьох чвертей стала четвертою за величиною в історії плейоф НБА. А підсумкова різниця в рахунку +43 дозволила Оклахомі стати першою командою, яка здобула більше однієї перемоги з різницею 40+ очок в одному постсезоні.

Зірка ОКС Шай Гілджес-Александер виходив на паркет тільки у трьох чвертях. Але це не завадило йому з результатом +51 встановити найкращий показник "+/-" в іграх плейоф з моменту початку відстеження цієї статистики в сезоні-1997/98.

Shai Gilgeous-Alexander in Game 2:



33 PTS (30 MIN)

8 AST

11-13 FG

+51 (!!)



The highest +/- in a playoff game in the play-by-play era. pic.twitter.com/RiFeRyBkn7 — StatMuse (@statmuse) May 8, 2025

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, матч плейоф НБА проти Міннесоти не зміг дограти зірка Голден Стейт Стефен Каррі. Вже стали відомі приблизні терміни відновлення чотириразового чемпіона.