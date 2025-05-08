Справжнє домінування: Оклахома встановила рекорди НБА під час знущання над Денвером
Оклахома-Сіті Тандер стали володарями одразу кількох досягнень завдяки неперевершеній перемозі над Денвером в плейоф НБА.
Про це повідомляє ESPN.
Після того, як Наггетс були обіграні з рахунком 149:106, Тандер встановили рекорд франшизи за кількістю набраних очок у матчі плейоф. Це також десятий найбільший показник в історії НБА. До того ж, вони стали першою командою, яка набрала 87 очок за першу половину гри.
Оклахома-Сіті повторила рекорд франшизи в постсезоні за кількістю очок, набраних за чверть (45). Перемагаючи 45:21 після першої 12-хвилинки команда Марка Дейно встановила найкращу різницю в очках у будь-якій чверті плейоф в історії франшизи.
48-очкова перевага Тандер після трьох чвертей стала четвертою за величиною в історії плейоф НБА. А підсумкова різниця в рахунку +43 дозволила Оклахомі стати першою командою, яка здобула більше однієї перемоги з різницею 40+ очок в одному постсезоні.
Зірка ОКС Шай Гілджес-Александер виходив на паркет тільки у трьох чвертях. Але це не завадило йому з результатом +51 встановити найкращий показник "+/-" в іграх плейоф з моменту початку відстеження цієї статистики в сезоні-1997/98.
Нагадаємо, що вчора, 7 травня, матч плейоф НБА проти Міннесоти не зміг дограти зірка Голден Стейт Стефен Каррі. Вже стали відомі приблизні терміни відновлення чотириразового чемпіона.