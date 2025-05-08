Гравець, який належить Динамо, став чемпіоном Північної Македонії

Опорний півзахисник Динамо Київ Решат Рамадані став чемпіоном Північної Македонії у складі Шкендії.

Shkëndija Crowned Champions of North Macedonia!



Congratulations to KF Shkëndija on becoming the champions of North Macedonia once again! 🏆❤️🖤



Shkëndija making our city and our people proud — you’ve written another chapter in Tetovo’s football history! ⚽️



Forca Shkëndija! pic.twitter.com/tT0vEx13nA — Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) May 7, 2025

Динамо придбало Рамадані у Шкендії у березні 2023 року за 250 тисяч євро. Проте хавбек не зумів закріпитися в складі киян, і через рік, у лютому 2024 року, повернувся до Шкендії на правах оренди, термін дії якої закінчується у червні поточного року.

У поточному, чемпіонському сезону Рамадані був твердим гравцем основи Шкендії. На його рахунку 1 гол і 2 асисти в 30 матчах чемпіонату Північної Македонії.

Контракт хавбека з Динамо діє до літа 2028 року, трансферна вартість 21-річного футболіста оцінюється в 400 тисяч євро. На рахунку Рамадані 20 матчів за молодіжну збірну Північної Македонії U-21.

Раніше Динамо підписало колумбійського вінгера Анхеля Торреса.