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Гравець, який належить Динамо, став чемпіоном Північної Македонії

Олег Дідух — 8 травня 2025, 13:26
Гравець, який належить Динамо, став чемпіоном Північної Македонії
Решат Рамадані
ФК Динамо Київ

Опорний півзахисник Динамо Київ Решат Рамадані став чемпіоном Північної Македонії у складі Шкендії.

Динамо придбало Рамадані у Шкендії у березні 2023 року за 250 тисяч євро. Проте хавбек не зумів закріпитися в складі киян, і через рік, у лютому 2024 року, повернувся до Шкендії на правах оренди, термін дії якої закінчується у червні поточного року.

У поточному, чемпіонському сезону Рамадані був твердим гравцем основи Шкендії. На його рахунку 1 гол і 2 асисти в 30 матчах чемпіонату Північної Македонії.

Контракт хавбека з Динамо діє до літа 2028 року, трансферна вартість 21-річного футболіста оцінюється в 400 тисяч євро. На рахунку Рамадані 20 матчів за молодіжну збірну Північної Македонії U-21.

Раніше Динамо підписало колумбійського вінгера Анхеля Торреса.

Динамо Київ Шкендія Решат Рамадані

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