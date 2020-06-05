Берінчик: Велика частина нашого населення неосвічена і неграмотна

Українське населення навіть розібратися не можуть у багатьох питаннях, які їм підкидає телевізор.

Про це заявив український боксер Денис Берінчик.

"Деяким країнам по 50-300 років і вони так добре розвиваються, а ми 1500 років живемо і не можемо свої рамси зібрати.

Чи спортсмени можуть змінити ситуацію в країні? Напевно тільки своєю поведінкою можна врятуватися самому і врятувати тисячі над тобою. А бути у овець пастухом, якщо самі вівці не хочуть чогось світлого і доброго...

Це важко зробити. Велика частина нашого населення неосвічена, неграмотна, інтелектуально не мислять. Вони навіть розібратися не можуть у багатьох питаннях, які їм підкидає телевізор", - сказав Берінчик.