 Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні

Сьогодні 18:55 2770 0
В Instagram боксер висловив прохання своїм шанувальників
Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик  (13-0, 7 КО) закликав своїх передплатників у соцмережі підписати петицію про блокування доступу до порнографічних матеріалів в Україні.

"Всім привіт. Велике прохання проголосувати за петицію. Там зрозумієте про що мова.

Батьки, здорова молодь, все зрозумієте, все ми дорослі люди. Треба зібрати 25000", - сказав  Берінчик.

На цей час петицію підписали 1429 осіб. До закінчення збору підписів залишилося 69 днів.

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