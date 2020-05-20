Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні

В Instagram боксер висловив прохання своїм шанувальників

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (13-0, 7 КО) закликав своїх передплатників у соцмережі підписати петицію про блокування доступу до порнографічних матеріалів в Україні.

"Всім привіт. Велике прохання проголосувати за петицію. Там зрозумієте про що мова.

Батьки, здорова молодь, все зрозумієте, все ми дорослі люди. Треба зібрати 25000", - сказав Берінчик.

На цей час петицію підписали 1429 осіб. До закінчення збору підписів залишилося 69 днів.

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