Півфіналіст Кубку України продовжив контракт з капітаном

Буковина продовжила контракт з капітаном команди Віталієм Кольцовим.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Термін дії нової угоди між 31-річним півзахисником і клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Кольцов приєднався до "жовто-чорних" у червні 2024 року. У сезоні 2024/25 опорний півзахисник провів у складі чернівецького клубу 24 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

Також за підсумками сезону 2024/25 Кольцов посів 3-тє місце за кількістю зіграних хвилин у складі "жовто-чорних" (2089 хвилин) і увійшов до трійки найкращих гравців команди за системою "гол+пас".

Раніше чернівецький клуб оголосив про продовження контрактів із воротарем Данилом Канєвцевим та захисником Микитою Безуглим.

Буковина фінішувала на 7-й позиції у Чемпіонській групі Першої ліги. Також чернівецький клуб пробився в 1/2 фіналу Кубку України, де програв київському Динамо.