Збірна Бразилії зіграла внічию у першому матчі під керівництвом Анчелотті у кваліфікації на ЧС-2026

У ніч з 5 на 6 червня, відбулися три матчі в межах кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

Зокрема, Бразилія під керівництвом Карло Анчелотті зіграла внічию з Еквадором, Уругвай поступився Парагваю, а лідер відбіркового етапу Аргентина мінімально обіграла Чилі.

Чемпіонат світу з футболу-2026

Кваліфікація, 6 червня

Еквадор – Бразилія 0:0

Парагвай – Уругвай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Галарса, 2:0 – 81 Енкісо (пен)

Чилі – Аргентина 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Альварес

Після 15 зіграних матчів Аргентина єдина команда, яка достроково гарантувала собі вихід на ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Друге місце у відбірковому етапі займає Еквадор, далі йде Парагвай, Бразилія та Уругвай. Шосте місце, яке гарантує вихід на мундіаль посідає Колумбія.

Венесуела з 15 очками боротиметься з Болівією, Перу та Чилі за сьоме місце, яке дає право зіграти у стикових матчах за вихід на турнір.

Турнірна таблиця кваліфікації на ЧС-2026 у Південній Америці