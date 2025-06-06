Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья Діас був визнаний найкращим гравцем сезону-2024/25 в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У голосуванні вболівальників 28-річний бразильський футболіст випередив партнерів по Барселоні Ламіна Ямала, Педрі та Роберта Левандовського, Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Журніора та Джуда Беллінгема із Реала, а також хавбека Бетиса Іско та Ойяна Сансета із Атлетика Більбао.

У поточному сезоні Рафінья провів 36 матчів за Барселону в Ла Лізі, у яких відзначився 18 голами та 11 асистами.

Раніше повідомлялося про інтерес Барселони до вінгера Ліверпуля Луїса Діаса. Проте чемпіони Англії пропозицію каталонців відхилили.