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Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Олег Дідух — 6 червня 2025, 17:10
Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі
Рафінья
IMAGO

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья Діас був визнаний найкращим гравцем сезону-2024/25 в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У голосуванні вболівальників 28-річний бразильський футболіст випередив партнерів по Барселоні Ламіна Ямала, Педрі та Роберта Левандовського, Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Журніора та Джуда Беллінгема із Реала, а також хавбека Бетиса Іско та Ойяна Сансета із Атлетика Більбао.

У поточному сезоні Рафінья провів 36 матчів за Барселону в Ла Лізі, у яких відзначився 18 голами та 11 асистами.

Раніше повідомлялося про інтерес Барселони до вінгера Ліверпуля Луїса Діаса. Проте чемпіони Англії пропозицію каталонців відхилили.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рафінья

Барселона

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