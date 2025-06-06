Головний тренер Парми підпише дворічний контракт із Інтером – Романо

Новим головним тренера міланського Інтера стане нинішній наставник Парми Крістіан Ківу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⚫️🔵 Cristian Chivu signs in as new Inter manager until June 2027, here we go!



Agreement done for Chivu who signs a two year deal and leaves Parma to return to Inter.



It follows negotiations off this morning for Cesc Fabregas. pic.twitter.com/PHtCYnDRga — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025

За його інформацією, сторони вже досягли домовленості щодо контракту на два роки.

Як стверджує Паскуале Гуарро, офіційне оголошення про призначення Ківу очікується на початку наступного тижня. До того часу румунський фахівець повинен уладнати всі формальності щодо розірвання сього контракту з Пармою.

Ківу виступав за Інтер у 2007 – 2014 роках. У період з 2018 до 2024 року тренував молодіжні команди Інтера різних вікових категорій.

Парму він очолює з лютого поточного року, це його перший тренерський досвід на дорослому рівні. У 13 матчах на чолі пармезанців Ківу здобув 3 перемоги, 7 разів зіграв унічию та зазнав 3 поразок.

Пріоритетним варіантом на заміну Сімоне Індзагі для Інтера був Сеск Фабрегас, проте Комо відмовився відпускати іспанського фахівця.