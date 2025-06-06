Галичанка стала володарем Кубку України, перегравши у фіналі Карпати

Жіночий гандбольний клуб Галичанка став володарем Кубку України сезону 2024/25.

У фіналі львівський колектив з рахунком 34:24 переграв ужгородські Карпати.

Перша половина поєдинку пройшла у рівній боротьбі, команди пішли на перерву за рівного рахунку 15:15. Втім, у другому таймі Галичанка додала і змогла у підсумку наростили відрив у 10 голів.

Водночас у матчі за 3-тє місце Реал Миколаїв з рахунком 20:30 поступився столичному Спартаку.

Кубок України з гандболу

Жінки, 6 червня

Фінал

Карпати (Ужгород) – Галичанка (Львів) 24:34 (15:15)

Матч за 3-тє місце

Реал (Миколаїв) – Спартак (Київ) 20:30 (7:16)

Нагадаємо, у червня у Будапешті відбулися вирішальні матчі Фіналу чотирьох жіночої гандбольної Ліги чемпіонів.