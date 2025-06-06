Орендований Вересом у Полісся легіонер повернувся до житомирського клубу

Орендований Вересом у Полісся форвард Венделл Мендес повертається у житомирський клуб.

Про це повідомила пресслужба рівненської команди.

Верес орендував 21-річного бразильця весною 2025 року. Угода між клубами була розрахована до закінчення сезону 2024/25.

У складі "червоно-чорних" форвард зіграв у 6 матчах (5 поєдинків УПЛ та 1 у Кубку України), загалом провівши на полі рівно 100 хвилин, результативними діями не відзначався.

Венделл є вихованцем Палмейраса. В Україні З 2023 року виступав за команди U-19 Дніпра-1 та Полісся.

Його контракт з Поліссям розрахований до грудня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.