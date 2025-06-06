Збірна України з сокки посіла перше місце в групі на чемпіонаті Європи-2025

Збірна України з сокки зіграла внічию 2:2 з Польщею в матчі заключного, третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2025, який проходить у Молдові.

Євро-2025 із сокки

Група С, 3 тур

Польща — Україна 2:2

Голи України: Дмитро Мельничук, 21, Росс, 40

Ця нічия дозволила українцям завершити груповий етап на першому місці в групі з 7 очками. У Польщі в активі також 7 балів, проте гірша різниця забитих і пропущених голів – 8:3 проти 15:5.

У перших двох турах чемпіонату Європи українці розгромили Італію та Сербію 6:1 і 7:2 відповідно.

Суперником збірної України в плейоф стане команда, яка посяде 3 місце в групі D. Ім’я суперника України визначиться сьогодні, 6 червня, у матчах Португалія – Хорватія та Бельгія – Латвія.

Свій наступний матч Україна зіграє у суботу, 7 червня, початок – о 16:30 за київським часом.