Визначилась нова дата бою Усика

Бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться у травні.

Про це розповів відомий інсайдер Майк Коппінджер.

Source: Aleksandr Usyk-Dereck Chisora, originally slated for March 28 on DAZN, will now take place in May, no later than May 23. Usyk suffered a minor elbow but is already back in training and will be ready to fight end of April. Elbow injury first reported by @WorldBoxingNews