Спенс і Кроуфорд особисто домовилися про об'єднавчий бій

Боксери провели переговори без посередників

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс і чемпіон WBO в цій ваговій категорії Теренс Кроуфорд особисто домовилися про проведення об'єднавчого бою.

Про це повідомив Кроуфорд у Twitter.

"Еррол Спенс - відмінний хлопець, і ми обидва згодні з тим, що бій повинен відбутися", - написав Кроуфорд.

And stop using the fucking promoters, managers and advisors for that weak ass excuse y’all doing they work for us y’all dumb mf if you really want a fight you tell them i don’t give two fucks that’s who I want to fight. let yo nuts drop you say you yo own boss @ErrolSpenceJr — Terence Crawford (@terencecrawford) 6 січня 2020 р.

Основною перешкодою до бою між чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Кроуфордом і Спенсом, якого багато хто вважає найсильнішим напівсередньоваговик, є той факт, що боксери пов'язані контрактами з різними телевізійними мережами: ESPN у Кроуфорда і FOX (через серію Premier Boxing Champions) у Спенс. Раніше Спенс відзначав, що їм важко зустрітися, тому що Кроуфорд знаходиться не на тому боці вулиці.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.