У Фініксі, США на арені Talking Stick Resort Arena відбувся вечір професійного боксу.

У головній події вечора відбувся поєдинок між екс-чемпіонами світу в середній вазі - Деніелом Джейкобс проти Хуліо Сезара Чавеса.

Чавес капітулював в перерві перед шостим раундом, пославшись на травму руки.

The best part of the whole fight was Mickey Rourke trying to shield Chavez from being pelted w/ trash from the angry fans #JacobsChavezJr pic.twitter.com/6rJHg0Z3qQ