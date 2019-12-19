Гірн назвав дату наступного бою Усика

Олександр Усик битиметься з Дереком Чісорою 7 березня, якщо Ентоні Джошуа прийме рішення спочатку зустрітися з претендентом на пояс IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Усик проти Джошуа – це буде мегабій, але ще не час. Якщо Усик вийде і буде битися з Чісорою, то бій Усик – Джошуа може стати суперподією в другій половині наступного року.

Нам потрібно поговорити про здоровий глузд між керівними органами. Ми написали в IBF і WBO. Хто йде першим? Ви не можете просто змусити Ентоні звільнити один з поясів. Існує ротаційна система, яка в хронологічному порядку говорить, хто йде першим. Це IBF і Пулєв.

Але я також представляю Усика, тому повинен наполягати і на його кандидатурі. Це трохи брудна ситуація, але Джошуа захищатиме свої титули проти того, кого повинен. Він дійсно хоче серйозний бій, тому ми ще подивимося, що станеться 22 лютого в поєдинку між Вайлдером і Ф'юрі", - зазначив Гірн.