Деніел Джейкобс - Хуліо Сезар Чавес. Відео бою

У Фініксі (штат Арізона, США) на арені Talking Stick Resort Arena відбувся вечір професійного боксу.

Екс-чемпіон світу в середній вазі за версією IBF Деніел Джейкобс на турнірі в Фініксі переміг екс-чемпіона світу в середній вазі за версією WBC Хуліо Сезара Чавеса-молодшого технічним нокаутом.

У перерві перед шостим раундом Чавес відмовився від продовження боротьби, через травму руки. Перемога Джейкобса технічним нокаутом.

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