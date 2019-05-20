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Українець Богачук нокаутував Ернандеса і продовжив свою фантастичну серію

Сьогодні 14:29 795 0
Українець Богачук нокаутував Ернандеса і продовжив свою фантастичну серію

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (14-0, 14 КО) здобув свою чергову перемогу на профірингу, в Голлівуді нокаутувавши мексиканського ветерана Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).

Українець одразу зайняв центр рингу, працював через джеб, непогано захищався корпусом, але в атаці на перших порах не вдавалося добре влучити - багато ударів йшло повз.

У другому раунді українець звалив Ернандеса правим прямим назустріч. Той легко скочив на ноги і продовжив бій.

У наступному раунді українець підняв щільність бою, але удари часто були не точними. Проте, кількість пропущених ударів позначилося в 5-му раунді - Ернандес опустився на коліно після удару по корпусу. Суперник був готовий продовжити бій, але рефері вирішив інакше.

Раніше повідомлялося, Ломаченко проведе бій наприкінці серпня.

Також, Ломаченко віддає батьку половину свого гонорару.

Джерело - Чемпіон.

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