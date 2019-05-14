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Ломаченко віддає батьку половину свого гонорару

Сьогодні 13:00 448 1
Ломаченко віддає батьку половину свого гонорару

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко ділить свої гонорари з тренером-батьком Анатолієм Ломаченком порівну. 

Про це повідомляє Sport Arena.

Хоча в ієрархії професійного боксу зовсім інша градація. Зазвичай тренер чемпіона отримує 10 відсотків з гонорарів свого підопічного. Принаймні, така система характерна для професійного боксу в США. Іноді наставник отримує фіксовану суму, яка не залежить від гонорару боксера в майбутньому поєдинку. Системи ж 50 на 50 в професійному боксі - це виняток із правил.

З іншого боку, Анатолій Миколайович займався вихованням сина з 6 років і його роль в тому, що Василь зараз є одним з кращих боксерів сучасності основоположна. Плюс, якщо б не родинні зв'язки, сумнівно, що Василь виплачував би зі своїх гонорарів такий значний відсоток. За нашою інформацією, саме Ломаченко-молодший ініціював подібний розподіл призового фонду в відношення боксер-тренер і поки що не має наміру відмовлятися від нього.

За свій наступний бій проти Люка Кемпбелла українець може заробити 3 мільйони доларів. Але після виплати податків і відсотків своїй промоутерській компанії Top Rank, менеджеру Егісу Клімасу і команді залишається менше половини. Далі ці гроші діляться між батьком і сином. Фактично, Василь отримує тільки 25 відсотків від суми гонорару. Тобто, при гонорарі у 2 мільйони доларів Ломаченко-молодший заробляє 500 тисяч доларів нетто.

Нагадаємо, Берчельт готовий піднятися у вазі заради зустрічі з українцем.

Також, Кролла дав настанову Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка.

 

Джерело - Sport Arena.

#Ломаченко, #гонорар, #батько, #боксер
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