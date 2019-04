Бій Усика з Такамою офіційно підтверджений

Олександр Усик 25 травня проведе перший бій в суперважкому дивізіоні проти камерунця Карлоса Такама. Поєдинок відбудеться на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі.

Про це повідомив промоутер українця Едді Гірн у своєму Twitter.

Welcome to the land of giants! Undisputed P4P king @usykaa will make his heavyweight debut against @carlos_takam May 25 @MGMNatlHarbor live on @DAZN_USA in the USA 🇺🇸 and @SkySportsBoxing in the UK 🇬🇧 Here we go!! 👊🏼🇺🇦 Tickets on pre sale on Wednesday - General sale on Thursday! pic.twitter.com/jQBKlKxshz