Усик та Повєткін далекі від підписання контракту

Представники абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) і російського суперважкоатлета Алєксандра Повєткіна (34-2, 24 КО) ніяк не можуть знайти компроміс щодо контракту на поєдинок.

Про це повідомив інсайдер Ring TV, Fox Sports і LA Times Майк Коппінджер у своєму Twitter.

"Олександр Усик і Алєксандр Повєткін ведуть переговори про бій 18 травня в Чикаго на DAZN, але на даний момент сторони дуже далекі від угоди. Проте, у сторін залишається достатньо часу, щоб погодити угоду. Усик досі чекає можливості дебютувати в хевівейті", - написав Коппінджер.

SOURCES: Oleksandr Usyk and Alexander Povetkin are in talks for a May 18 fight in Chicago on DAZN, but the sides are far apart at the moment. Still plenty of time to get a deal done, though. Usyk looking to make heavyweight debut — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 2 марта 2019 г.

Раніше промоутер українця Едді Гірн заявив, що сторони майже підписали угоду.

Також Усик показав усі чемпіонські пояси.

Джерело - Чемпіон.