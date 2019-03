Усик та Повєткін далекі від підписання контракту

Представники абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) і російського суперважкоатлета Алєксандра Повєткіна (34-2, 24 КО) ніяк не можуть знайти компроміс щодо контракту на поєдинок.

Про це повідомив інсайдер Ring TV, Fox Sports і LA Times Майк Коппінджер у своєму Twitter.

SOURCES: Oleksandr Usyk and Alexander Povetkin are in talks for a May 18 fight in Chicago on DAZN, but the sides are far apart at the moment. Still plenty of time to get a deal done, though. Usyk looking to make heavyweight debut