Зінченко проти Іпсвіча, важливі матчі для Степаненка та Коваленка: розклад матчів українців
Олександр Зінченко
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Сьогодні, 20 квітня, відбудеться відразу кілька матчів європейських чемпіонатів за участю українських футболістів.
У межах 33 туру АПЛ Арсенал Олександра Зінченка відправиться в гості до Іпсвіча. Враховуючи статус суперника, ймовірно, Мікель Артета може нагородити українця ігровим часом.
Емполі Віктора Коваленка прийме Венецію. Обидва клуби мають по 24 бали і знаходяться в зоні вильоту.
Еюпспор Тараса Степаненка поїде в гості до Різеспора. Команда екслідера Шахтаря продовжує боротьбу за єврокубки.
Розклад матчів з українськими футболістами на 20 квітня
16:00 Іпсвіч – Арсенал
16:00 Різеспор – Еюпспор
16:00 Емполі – Венеція
Нагадаємо, український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук відзначився голом у матчі чемпіонату Бельгії проти Стандарда.