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Зінченко проти Іпсвіча, важливі матчі для Степаненка та Коваленка: розклад матчів українців

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 08:38
Зінченко проти Іпсвіча, важливі матчі для Степаненка та Коваленка: розклад матчів українців
Олександр Зінченко
Getty images

Сьогодні, 20 квітня, відбудеться відразу кілька матчів європейських чемпіонатів за участю українських футболістів.

У межах 33 туру АПЛ Арсенал Олександра Зінченка відправиться в гості до Іпсвіча. Враховуючи статус суперника, ймовірно, Мікель Артета може нагородити українця ігровим часом.

Емполі Віктора Коваленка прийме Венецію. Обидва клуби мають по 24 бали і знаходяться в зоні вильоту.

Еюпспор Тараса Степаненка поїде в гості до Різеспора. Команда екслідера Шахтаря продовжує боротьбу за єврокубки.

Розклад матчів з українськими футболістами на 20 квітня

16:00 Іпсвіч – Арсенал

16:00 Різеспор – Еюпспор

16:00 Емполі – Венеція

Нагадаємо, український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук відзначився голом у матчі чемпіонату Бельгії проти Стандарда.

Арсенал (Лондон) Емполі Олександр Зінченко Віктор Коваленко Тарас Степаненко Еюпспор

Олександр Зінченко

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