Іменитий клуб НХЛ звільнив титулованого тренера після двох років співпраці

Нью-Йорк Рейнджерс звільнив Пітера Лавіолетта з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

60-річний Лавіолетт очолив команду влітку 2023 року. У перший рік "рейнджери" дійшли до фіналу конференції, але цього сезону навіть не потрапили до плейоф.

Thank you for everything, Lavi, and all the best. pic.twitter.com/D0QNHoJe4O — New York Rangers (@NYRangers) April 19, 2025

Фахівець розпочав кар'єру тренера ще в 2001 році, коли очолив Айлендерс. Потім працював із Кароліною. У сезоні 2005/06 команда під його керівництвом виграла Кубок Стенлі.

Надалі очолював Філадельфію, Нешвілл та Вашингтон. Під його керівництвом Предаторз ставали фіналістами Кубку Стенлі у сезоні-2016/17.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, стартував плейоф у Національній хокейній лізі.