Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Іменитий клуб НХЛ звільнив титулованого тренера після двох років співпраці

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 09:59
Іменитий клуб НХЛ звільнив титулованого тренера після двох років співпраці
Пітер Лавіолетт
NYRangers

Нью-Йорк Рейнджерс звільнив Пітера Лавіолетта з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

60-річний Лавіолетт очолив команду влітку 2023 року. У перший рік "рейнджери" дійшли до фіналу конференції, але цього сезону навіть не потрапили до плейоф.

Фахівець розпочав кар'єру тренера ще в 2001 році, коли очолив Айлендерс. Потім працював із Кароліною. У сезоні 2005/06 команда під його керівництвом виграла Кубок Стенлі.

Надалі очолював Філадельфію, Нешвілл та Вашингтон. Під його керівництвом Предаторз ставали фіналістами Кубку Стенлі у сезоні-2016/17.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, стартував плейоф у Національній хокейній лізі.

відставка НХЛ Рейнджерс хокей

Рейнджерс

Легендарного коментатора НХЛ провели на пенсію, визнавши першою зіркою у прощальному матчі
Тоттенгем здолав Айнтрахт, драма Манчестер Юнайтед та Буде-Глімт на шляху до півфіналу Ліги Європи
Лаціо спробує відігратися у поєдинку з Буде/Глімт, МЮ прийматиме Ліон в 1/4 фіналу Ліги Європи
Айнтрахт приїде до Лондона, Ліон прийме Манчестер Юнайтед у межах 1/4 фіналу Ліги Європи
Кароліна розгромила Вашингтон, Рейнджерс в овертаймі вирвали перемогу над Міннесотою в НХЛ

Останні новини