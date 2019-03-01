Гірн анонсував наступний бій Усика

Наступним суперником абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика стане російський супертяж Олександр Повєткін.

Про це заявив промоутер Едді Гірн

"Переговори ще тривають, але ми вже майже досягнули мети. Я думаю, що бій відбудеться. Зізнатися, досі не можу повірити, що Усик вирішив дебютувати в хевівейті відразу ж на такому високому рівні.

Повєткін - дуже хороший і дуже небезпечний, він довів це в бою з Ентоні Джошуа. Мій оптимізм? Все просто: вони обидва хочуть зустрітися. Тому вважаю, що вболівальники вже можуть задоволено потирати руки", - розповідає Гірн.