Зробив 6 сейвів: Трубін отримав високу оцінку за перемогу над учасником Ліги конференцій

Український воротар Анатолій Трубін допоміг Бенфіці обіграти Гімарайнш у межах 30 туру чемпіонату Португалії.

Бенфіка здобула перемогу з рахунком 3:0, а аналітичний портал SofaScore високо оцінив виступ голкіпера збірної України.

Трубін отримав 8,2 бали, що є другим показником у команді. Найкращу оцінку отримав форвард Вангеліс Павлідіс (8,4), який оформив дубль.

Анатолій зробив 6 сейвів, 48 разів торкнувся м'яча, віддав 25 точних передач із 36 (69%).

Бенфіка тепер має 72 очки. Стільки ж набрав і Спортинг, з яким "орли" ділять лідерство. Гімарайнш посідає 5 місце, маючи 48 балів. Нещодавно цей клуб вилетів від Бетіса в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, у матчі МЛС проти Орландо за Монреаль 70 хвилини зіграв Геннадій Синчук, який також був одним із найкращих у складі свого клубу.