Скандал в УПЛ: коментатор розкритикував Шовковського за російську мову під час матчу з Оболонню

Скандальна ситуація сталася під час матчу 25-го туру УПЛ між Динамо та Оболонню (3:0). Коментатор Роман Бебех публічно присоромив Олександра Шовковського.

На останніх хвилинах гри тренер киян звернувся до одного з футболістів російською мовою, що не пропустив повз себе Бебех.

"Ну і знову, шановні, російська мова від наших тренерів. Я розумію, що все це з пилу з жару, у боротьбі, але це публічне місце, це не десь на кухні чи вдома. Я думаю, якщо Контрольно-дисциплінарний комітет штрафуватиме тренерів за російську мову, наступного разу вони задумаються, що вони роблять. Якщо ми говоримо, що спорт важливий, спорт – пропаганда правильних цінностей, то російська мова на спортивних змаганнях – це пропаганда гімна. Думаю, що варто звертати увагу на це, всім нам, не тільки коментатору матчу", – сказав коментатор.

Після матчу з Оболонню Шовковський прокоментував гру своїх футболістів, розкритикувавши їх за дії на полі.

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Захисник киян Тарас Михавко, даючи інтервʼю, не втратив можливості підколоти Андрія Ярмоленка після скандалу з фанатом.

Нагадаємо, після 25 турів УПЛ Динамо посідає першу сходинку турнірної таблиці, набравши 63 бали.