Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Компанія Top Rank оголосила про поєдинок Василя Ломаченка проти пуерториканця Хосе Педраси.

Про це повідомляє Top Rank у twitter.

Бій між Ломаченком та Педрасою відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку в театрі Madison Square Garden.

На кону стоятимуть одразу два пояса у легкій вазі - WBA, який належить українцю та титул WBO, яким володіє пуерториканець.

Нагадаємо, Ломаченко у Лондоні зустрівся зі скандальним американським суперважковаговиком Шенноном Бріггсом.

Крім цього, Ломаченко привітав Ентоні Джошуа з перемогою над Олександром Повєткіним.

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Джерело - twitter Top Rank.