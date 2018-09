Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Компанія Top Rank оголосила про поєдинок Василя Ломаченка проти пуерториканця Хосе Педраси.

Про це повідомляє Top Rank у twitter.

Бій між Ломаченком та Педрасою відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку в театрі Madison Square Garden.

На кону стоятимуть одразу два пояса у легкій вазі - WBA, який належить українцю та титул WBO, яким володіє пуерториканець.

#LomaPedraza

For lightweight supremacy

Dec. 8th

Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv