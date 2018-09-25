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Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Вчора 21:26 6001 0
Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Компанія Top Rank оголосила про поєдинок Василя Ломаченка проти пуерториканця Хосе Педраси.

Про це повідомляє Top Rank у twitter. 

Бій між Ломаченком та Педрасою відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку в театрі Madison Square Garden. 

На кону стоятимуть одразу два пояса у легкій вазі - WBA, який належить українцю та титул WBO, яким володіє пуерториканець. 

Нагадаємо, Ломаченко у Лондоні зустрівся зі скандальним американським суперважковаговиком Шенноном Бріггсом

Крім цього, Ломаченко привітав Ентоні Джошуа з перемогою над Олександром Повєткіним

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Джерело - twitter Top Rank.

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