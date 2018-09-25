Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Компанія Top Rank оголосила про поєдинок Василя Ломаченка проти пуерториканця Хосе Педраси.
Про це повідомляє Top Rank у twitter.
Бій між Ломаченком та Педрасою відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку в театрі Madison Square Garden.
На кону стоятимуть одразу два пояса у легкій вазі - WBA, який належить українцю та титул WBO, яким володіє пуерториканець.
#LomaPedraza— Top Rank Boxing (@trboxing) 25 вересня 2018 р.
For lightweight supremacy
Dec. 8th
Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv
Нагадаємо, Ломаченко у Лондоні зустрівся зі скандальним американським суперважковаговиком Шенноном Бріггсом.
Крім цього, Ломаченко привітав Ентоні Джошуа з перемогою над Олександром Повєткіним.
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Джерело - twitter Top Rank.