Let's go, champ: Ломаченко зустрівся зі скандальним боксером, який маніакально переслідував Кличка. ВІДЕО

Українець Василь Ломаченко зустрівся зі скандальним екс-чемпіоном світу Шенноном Бріґґсом.

Подія сталася перед боєм за звання чемпіону світу у надважкій вазі за версією WBA між британцем Ентоні Джошуа та росіянином Алєксандром Повєткіним.

" Let's go, champ", - вигукує американець, обіймаючи українця.

Нагадаємо, що свого часу Бріґґс переслідував Володимира Кличка, через що українець змушений був найняти охорону.

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Також Відомо, що Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним.

Джерело - Чемпіон.