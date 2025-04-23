Мілан з дублем Йовича розгромив Інтер та вийшов у фінал Кубку Італії

Сьогодні, 23 квітня, відбувся матч-відповідь у півфіналі Кубку Італії з футболу, в якому Мілан переміг Інтер.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Перший гол "россонері" забили за 10 хвилин до завершення першого тайму. З передачі Алехандро Хіменеса відзначився Лука Йович.

Вже на старті другого тайму сербський нападник оформив дубль. А на останніх хвилинах зустрічі Тіджані Рейндерс забив третій гол та зняв усі питання щодо переможця.

У першій грі між цими командами була зафіксована нічия, тож за підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов Мілан.

Кубок Італії з футболу

Півфінал, 23 квітня

Матч-відповідь

Інтер – Мілан 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Йович, 0:2 – 49 Йович, 0:3 – 85 Рейндерс

У фіналі Мілан зустрінеться з переможцем протистояння Емполі Віктора Коваленка проти Болоньї. У першій грі Болонья розгромила суперника, а матч-відповідь відбудеться завтра, 24 квітня.