Боротьба була запекла: Ашур – про поразку від Шахтаря
Наставник житомирського Полісся Імад Ашур підбив підсумки гри з донецьким Шахтарем (0:1) у матчі 1/2 фіналу Кубку України. Він похвалив своїх підопічних за боротьбу.
Про це фахівець сказав у коментарі для клубної пресслужби.
"Вилетіти в півфіналі Кубка від найсильнішої команди України на сьогодні... Ще й як вилетіти. За це тільки можна дякувати хлопцям. Боротьба сьогодні була запекла. Гра була до одного моменту.
Заміни? Хотілось трішки додати надійності, але також ми враховували тих гравців, які втомились. Сьогодні дійсно була гра, в якій не втомитись було неможливо.
Ми розуміли, що ми за будь-якою схемою зможемо знайти нагоду, яка нам потрібна. Прикро, що ті нагоди, які створювали сьогодні, не змогли реалізувати", – сказав Ашур.
Зазначимо, що "гірники" обіграли Полісся лише в екстратаймах. Іншим фіналістом Кубку України стало київське Динамо, яке розгромило Буковину.
Також невдовзі клуби зустрінуться в УПЛ. Українське Класичне відбудеться в неділю, 27 квітня. В цій грі "гірники" можуть достроково втратити шанси на чемпіонство. Динамо ж уже гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.