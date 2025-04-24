Боротьба була запекла: Ашур – про поразку від Шахтаря

Наставник житомирського Полісся Імад Ашур підбив підсумки гри з донецьким Шахтарем (0:1) у матчі 1/2 фіналу Кубку України. Він похвалив своїх підопічних за боротьбу.

Про це фахівець сказав у коментарі для клубної пресслужби.

"Вилетіти в півфіналі Кубка від найсильнішої команди України на сьогодні... Ще й як вилетіти. За це тільки можна дякувати хлопцям. Боротьба сьогодні була запекла. Гра була до одного моменту.

Заміни? Хотілось трішки додати надійності, але також ми враховували тих гравців, які втомились. Сьогодні дійсно була гра, в якій не втомитись було неможливо.

Ми розуміли, що ми за будь-якою схемою зможемо знайти нагоду, яка нам потрібна. Прикро, що ті нагоди, які створювали сьогодні, не змогли реалізувати", – сказав Ашур.