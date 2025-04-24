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Боротьба була запекла: Ашур – про поразку від Шахтаря

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 00:47
Боротьба була запекла: Ашур – про поразку від Шахтаря
Імад Ашур
УПЛ

Наставник житомирського Полісся Імад Ашур підбив підсумки гри з донецьким Шахтарем (0:1) у матчі 1/2 фіналу Кубку України. Він похвалив своїх підопічних за боротьбу.

Про це фахівець сказав у коментарі для клубної пресслужби.

"Вилетіти в півфіналі Кубка від найсильнішої команди України на сьогодні... Ще й як вилетіти. За це тільки можна дякувати хлопцям. Боротьба сьогодні була запекла. Гра була до одного моменту.

Заміни? Хотілось трішки додати надійності, але також ми враховували тих гравців, які втомились. Сьогодні дійсно була гра, в якій не втомитись було неможливо.

Ми розуміли, що ми за будь-якою схемою зможемо знайти нагоду, яка нам потрібна. Прикро, що ті нагоди, які створювали сьогодні, не змогли реалізувати", – сказав Ашур.

Зазначимо, що "гірники" обіграли Полісся лише в екстратаймах. Іншим фіналістом Кубку України стало київське Динамо, яке розгромило Буковину.

Також невдовзі клуби зустрінуться в УПЛ. Українське Класичне відбудеться в неділю, 27 квітня. В цій грі "гірники" можуть достроково втратити шанси на чемпіонство. Динамо ж уже гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.

Кубок України Полісся Імад Ашур

Імад Ашур

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