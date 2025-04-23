Арсенал без Зінченка втратив очки в матчі з Кристал Пелес у 34 турі АПЛ

Сьогодні, 23 квітня, Арсенал приймав Кристал Пелас у рамках 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч завершився внічию 2:2.

Господарі поля забили вже на третій хвилині, коли поляк Ківіор замкнув головою подачу Мартіна Едегора. До кінця тайму колективи обмінялися голами.

У другій половині гри гості не відсиджувалися в обороні, а старалися створювати моменти.

Щоправда, гол, як то кажуть, прийшов сам по собі. Оборона Арсенала на рівному місці подарувала м'яч Матеті, а той в дотик перекинув Райю.

Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.

Футбол – АПЛ-2024/25

34 тур, 23 квітня

Арсенал – Кристал Пелес 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Ківіор (3), 1:1 – Езе (27), 2:1 – Троссард (42), 2:2 – Матета (84)

Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив у символічну збірну 33 туру АПЛ за версією Whoscored.