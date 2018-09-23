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Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО

Василь Ломаченко привітав британця Ентоні Джошуа з перемогою над росіянином Олександром Повєткіним. 

Ломаченко передав привітання Джошуа учерез Instagram. 

"Яка атмосфера учора ввечері. Вітання Ентоні Джошуа", - написав український боксер, який був присутній на поєдинку в Лондоні. 

 
 
 
 
 
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What an atmosphere last night ⚡️🇬🇧. Congratulations @anthony_joshua 🏆

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, 22 вересня у Лондоні Ентоні Джошуа нокаутував Олександра Повєткіна та захистив титули чемпіона світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі

На поєдинку також був присутній Олександр Усик, який запевнив, що незабаром також боксуватиме з Джошуа

Джерело - Instagram Василя Ломаченка.

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