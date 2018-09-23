Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО

Василь Ломаченко привітав британця Ентоні Джошуа з перемогою над росіянином Олександром Повєткіним.

Ломаченко передав привітання Джошуа учерез Instagram.

"Яка атмосфера учора ввечері. Вітання Ентоні Джошуа", - написав український боксер, який був присутній на поєдинку в Лондоні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What an atmosphere last night ⚡️🇬🇧. Congratulations @anthony_joshua 🏆 Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Сен 2018 в 12:49 PDT

Нагадаємо, 22 вересня у Лондоні Ентоні Джошуа нокаутував Олександра Повєткіна та захистив титули чемпіона світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

На поєдинку також був присутній Олександр Усик, який запевнив, що незабаром також боксуватиме з Джошуа.

Джерело - Instagram Василя Ломаченка.