Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО

Василь Ломаченко привітав британця Ентоні Джошуа з перемогою над росіянином Олександром Повєткіним.
Ломаченко передав привітання Джошуа учерез Instagram.
"Яка атмосфера учора ввечері. Вітання Ентоні Джошуа", - написав український боксер, який був присутній на поєдинку в Лондоні.
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What an atmosphere last night ⚡️🇬🇧. Congratulations @anthony_joshua 🏆
Нагадаємо, 22 вересня у Лондоні Ентоні Джошуа нокаутував Олександра Повєткіна та захистив титули чемпіона світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
На поєдинку також був присутній Олександр Усик, який запевнив, що незабаром також боксуватиме з Джошуа.
Джерело - Instagram Василя Ломаченка.