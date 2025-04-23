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Атлетик здолав Лас-Пальмас, Сельта у більшості розгромила Вільярреал у Ла Лізі

Микола Дендак — 23 квітня 2025, 21:59
Атлетик здолав Лас-Пальмас, Сельта у більшості розгромила Вільярреал у Ла Лізі

Сьогодні, 23 квітня, відбулися матчі 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня Атлетик з Більбао вдома мінімально обіграв Лас-Пальмас. Єдиний гол ще в дебюті першого тайму забив Іньякі Вільямс.

В іншій зустрічі Сельта приймала Вільярреал. Гості ще у першому таймі отримали пряму червону картку, чим і скористалися господарі, забивши тричі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 23 квітня

Атлетик – Лас-Пальмас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 5 Вільямс

Сельта – Вільярреал 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Лопес, 2:0 – 53 Інлесіас, 3:0 – 87 Аспас (пен.)
Вилучення: Байї 37 (Вільярреал, пряма червона)

Сьогодні також відбудеться ще два матчі туру:

  • 22:30. Алавес – Реал Сосьєдад
  • 22:30. Хетафе – Реал Мадрид
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі Сельта програла Барселоні. Каталонці зуміли відігратися з рахунку 1:3 та вирвали перемогу на 90+8 хвилині завдяки Рафіньї, який реалізував пенальті та оформив дубль.

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Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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