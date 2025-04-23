Атлетик здолав Лас-Пальмас, Сельта у більшості розгромила Вільярреал у Ла Лізі
Сьогодні, 23 квітня, відбулися матчі 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.
У першому поєдинку ігрового дня Атлетик з Більбао вдома мінімально обіграв Лас-Пальмас. Єдиний гол ще в дебюті першого тайму забив Іньякі Вільямс.
В іншій зустрічі Сельта приймала Вільярреал. Гості ще у першому таймі отримали пряму червону картку, чим і скористалися господарі, забивши тричі.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 23 квітня
Атлетик – Лас-Пальмас 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 5 Вільямс
Сельта – Вільярреал 3:0 (1:0)Голи: 1:0 – 45 Лопес, 2:0 – 53 Інлесіас, 3:0 – 87 Аспас (пен.)
Вилучення: Байї 37 (Вільярреал, пряма червона)
Сьогодні також відбудеться ще два матчі туру:
- 22:30. Алавес – Реал Сосьєдад
- 22:30. Хетафе – Реал Мадрид
Нагадаємо, у попередньому турі Сельта програла Барселоні. Каталонці зуміли відігратися з рахунку 1:3 та вирвали перемогу на 90+8 хвилині завдяки Рафіньї, який реалізував пенальті та оформив дубль.