Атлетик здолав Лас-Пальмас, Сельта у більшості розгромила Вільярреал у Ла Лізі

Сьогодні, 23 квітня, відбулися матчі 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня Атлетик з Більбао вдома мінімально обіграв Лас-Пальмас. Єдиний гол ще в дебюті першого тайму забив Іньякі Вільямс.

В іншій зустрічі Сельта приймала Вільярреал. Гості ще у першому таймі отримали пряму червону картку, чим і скористалися господарі, забивши тричі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

33 тур, 23 квітня

Атлетик – Лас-Пальмас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 5 Вільямс

Сельта – Вільярреал 3:0 (1:0)

Голи

: 1:0 – 45 Лопес, 2:0 – 53 Інлесіас, 3:0 – 87 Аспас (пен.)Байї 37 (Вільярреал, пряма червона)

Сьогодні також відбудеться ще два матчі туру:

22:30. Алавес – Реал Сосьєдад

22:30. Хетафе – Реал Мадрид

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі Сельта програла Барселоні. Каталонці зуміли відігратися з рахунку 1:3 та вирвали перемогу на 90+8 хвилині завдяки Рафіньї, який реалізував пенальті та оформив дубль.