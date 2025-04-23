Це дуже важливі голи для мене, – Волошин прокоментував перемогу Динамо над Буковиною

Вінгер київського Динамо Назар Волошин двічі відзначився у півфінальному матчі Кубку України з футболу проти Буковини. Він розповів про важливість цих голів.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Це дуже важливі м’ячі для мене. У моменті з другим голом я відчув, що м’яч влучив у мою ногу, але одразу не зрозумів, хто забив. Насправді це не так важливо, головне – що ми перемогли", – сказав Волошин.

Київське Динамо впевнено обіграло Буковину і пройшло у фінал Кубку України. Суперником "біло-синіх" буде донецький Шахтар. Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.

Також невдовзі клуби зустрінуться в УПЛ. Українське Класичне відбудеться в неділю, 27 квітня. В цій грі "гірники" можуть достроково втратити шанси на чемпіонство. Динамо ж уже гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.