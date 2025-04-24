Цзюньсюй оцінив шанси перемогти О'Саллівана на чемпіонаті світу

Китайський снукерист Пан Цзюньсюй висловився про шанси у другому раунді World Snooker Championship 2025, де його суперником буде легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван.

Слова Пана наводить Standard.co.uk.

"Думаю, у мене є шанс виграти. У грі проти кращих гравців ти дізнаєшся все. Вивчаєш їхній вибір ударів, як відповідати і те, як справлятися з тиском", – сказав він.

Цзюньсюй також пригадав поразку від Ронні на чемпіонаті світу 2023 року. Для Пана це була дебютна гра в кар'єрі на World Snooker Championship.

" На початку був величезний тиск, і я не дуже добре виступив у першій сесії. Але потім я зміг розслабитися і зіграти краще", – додав 25-річний китаєць.

Зазначимо, що в першому колі О'Салліван легко переміг земляка Алістера Картера.

Нагадаємо, на цьогорічному чемпіонаті світу вже відбулася гучна сенсація. Чинний чемпіон Кайрен Вілсон програв китайцю Лей Пейфаню в першому раунді.