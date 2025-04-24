Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Цзюньсюй оцінив шанси перемогти О'Саллівана на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 00:18
Цзюньсюй оцінив шанси перемогти О'Саллівана на чемпіонаті світу
Ронні О'Салліван (праворуч)
Instagram

Китайський снукерист Пан Цзюньсюй висловився про шанси у другому раунді World Snooker Championship 2025, де його суперником буде легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван.

Слова Пана наводить Standard.co.uk.

"Думаю, у мене є шанс виграти. У грі проти кращих гравців ти дізнаєшся все. Вивчаєш їхній вибір ударів, як відповідати і те, як справлятися з тиском",сказав він.

Цзюньсюй також пригадав поразку від Ронні на чемпіонаті світу 2023 року. Для Пана це була дебютна гра в кар'єрі на World Snooker Championship.

"На початку був величезний тиск, і я не дуже добре виступив у першій сесії. Але потім я зміг розслабитися і зіграти краще", – додав 25-річний китаєць.

Зазначимо, що в першому колі О'Салліван легко переміг земляка Алістера Картера.

Нагадаємо, на цьогорічному чемпіонаті світу вже відбулася гучна сенсація. Чинний чемпіон Кайрен Вілсон програв китайцю Лей Пейфаню в першому раунді.

снукер чемпіонат світу Ронні О'Салліван більярд

снукер

Трамп переміг китайського гравця на чемпіонаті світу
О'Салліван прокоментував свою першу перемогу з січня
Впевнено здолав принципового опонента: О'Салліван пройшов у другий раунд чемпіонату світу
Джадд Трамп висловився про рівень гравців із Китаю
Картер розповів, коли зародилося його протистояння з О'Салліваном

Останні новини