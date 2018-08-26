Кличко-молодший висловився з приводу смерті американського сенатора

Легендарний український боксер Володимир Кличко не зміг пройти повз звістки про смерть американського сенатора Джона МакКейна.

На своій персональній сторінці в Instagram спортсмен поділився рариритетною світлиною з політиком, супроводивши його підписом:

Сенатор Джон МакКейн був героєм, справжнім воїном і фанатом боксу з певною метою. Він змінив спорт на краще за допомогою "Акту Алі", також він був хорошим другом для України. Спочивай з миром, чемпіон.

Нагадаємо, Кличко продає будинок в якому жив з коханою.

Джерело - instagram.