Став відомий найкращий 6-й гравець регулярки НБА

Національна баскетбольна асоціація (НБА) визнала центрового Міннесоти Наза Ріда найкращим шостим гравцем за підсумками регулярної частини сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба НБА.

The moment Naz Reid was announced as the #KiaSixth winner 👏 pic.twitter.com/iRn5deM2VS