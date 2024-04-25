Став відомий найкращий 6-й гравець регулярки НБА

Джерело - НБА.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) визнала центрового Міннесоти Наза Ріда найкращим шостим гравцем за підсумками регулярної частини сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба НБА.

The moment Naz Reid was announced as the #KiaSixth winner 👏 pic.twitter.com/iRn5deM2VS — NBA (@NBA) April 24, 2024

У голосуванні за звання найкращого резервіста Рід випередив Маліка Монка з Сакраменто, а також Боббі Портіса-молодшого з Мілвокі. Цього сезону Наз узяв участь у 81 матчі, набираючи в середньому 13,5 очка та 5,2 підбирання.

24-річний центровий проявив себе найкращим чином у березні — квітні, коли через травму з гри вибув Карл-Ентоні Таунс. У той період Рід став гідною заміною лідеру Міннесоти, розпочавши у першій п’ятірці 12 з 13 матчів.

Зазначимо, що Наз Рід став третім незадрафтованим гравцем в історії НБА, який став найкращим 6-м гравцем ліги. До цього подібне досягнення підкорювалося Джону Старксу (Нью-Йорк) та Дареллу Армстронгу (Орландо).