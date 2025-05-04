В Поліссі є свій Вальверде: Крушинський розповів, чому отримав таке прізвисько

Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський розповів, що у команді його називають "Вальверде", бо він, як і футболіст Реала, може закрити більшість позицій.

Слова футболіста передає Український футбол.

"Для менее нема складнощів закрити будь-яку позицію? Пацани в команді за це прозвали Вальверде. Все пішло змалку: починав захисником, потім ставили на фланг. Для мене це великий плюс, що можу приносити користь команді та й у сучасному футболі дуже важливо грати всюди", – сказав Крушинський.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Полісся зіграє проти Олександрії у 27 турі Української Прем'єр-ліги. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Олександрія не відпускає київське Динамо та зберігає чемпіонську інтригу до останнього. "Вовки" борються за місце в чільній четвірці, яке дозволить кваліфікуватись у Лігу конференцій.

Зазначимо, що донецький Шахтар, через розгромну перемогу Динамо напередодні, втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.