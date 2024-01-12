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Два українські біатлоністи достроково завершили виступи у Рупольдингу

Сьогодні 12:55 242 0
Два українські біатлоністи достроково завершили виступи у Рупольдингу
#Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Суспільне Спорт.

Два українські біатлоністи достроково завершили виступи на етапі Кубка світу 2023/23 у німецькому Рупольдингу після чоловічої естафети.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дмитро Підручний повідомив, що естафета стане для нього єдиною гонкою в Рупольдингу і він вирушає до Обертілліаха для підготовки. Таким чином він пропустить також етап Кубка світу в італійському Антгольці. Разом із Підручним в Обертілліах їде також Артем Прима.

Нагадаємо, що у чоловічій естафеті українці посіли 18-е місце, показавши найгірший результат за п'ять років.

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