Збірна України фінішувала 18-ю в естафеті Кубка світу у Рупольдингу

Збірна Норвегії здобула перемогу у чоловічій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

Друге місце посіла збірна Німеччини, трійку замкнули представники Італії.

Збірна України у складі Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико, Віталій Мандзин фінішувала 18.

Кубок світу з біатлону

П'ятий етап

Рупольдинг, Німеччина

Естафета, чоловіки, 11 січня

1. Норвегія - 1.09.49,6 (0+8)2. Німеччина - 45,0 (2+7)3. Італія - 58,7 (0+10)4. Франція - 1.11,0 (1+10)5. Австрія - 1.22,8 (0+2)6. Словенія - 1.23,8 (0+2)