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Блашко пропускає перший етап Кубка світу через хворобу

Микола Зоц розповів про відсутність Блашко на першому етапу Кубка світу
Сьогодні 16:00 110 0
Блашко пропускає перший етап Кубка світу через хворобу
#Дар'я Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Дар’я Блашко пропускає перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Микола Зоц.

"Два контрольні старти були, сформували команду. Але перед контрольним стартом Дар’я Блашко трішки захворіла. Перестрахувалися більше тим, що її не поставили. А так — кого планували, всі брали участь у стартах", – сказав Зоц.

  Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону

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