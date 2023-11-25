Блашко пропускає перший етап Кубка світу через хворобу

Дар’я Блашко пропускає перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Микола Зоц.

"Два контрольні старти були, сформували команду. Але перед контрольним стартом Дар’я Блашко трішки захворіла. Перестрахувалися більше тим, що її не поставили. А так — кого планували, всі брали участь у стартах", – сказав Зоц.