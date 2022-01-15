Абрамова - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка IBU в Брезно-Осрблі

Результати гонки переслідування

Джерело - Чемпіон.

Останньою гонкою етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі стала жіноча гонка переслідування.

У жіночому персьюті Україна мала бути представлена п'ятьма біатлоністками із шести: Віта Семеренко за підсумками спринту не фінішувала.

Найкращою з українок стала Ольга Абрамова, яка прийшла 16-ю.

Кубок IBU

Брезно-Осрблі, Словаччина

Гонка переслідування, Жінки

15 січня

1. Євгенія Буртасова (Росія, 1+0+0+1) 28.44.4

2. Сара Андерссон (Швеція, 0+3+0+1) +1:02.2

3. Дженні Енодд (Норвегія, 1+0+3+0) +1:07.7

4. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0+3+0) +1.10.8

5. Каролін Коломбо (Франція, 1+2+2+1) +1:27.2

6. Камілла Бене (Франція, 2+1+3+1) +1:29.1

...

16. Ольга Абрамова (Україна, 0+0+3+1) +2:23.1

36. Юлія Журавок (Україна, 1+0+3+0) +3:44.2

40. Катерина Бех (Україна, 2+4+1+2) +3:54.2

48. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+3+0) +4:38.0

51. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+0+2) +5:11.1

Нагадаємо, збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.