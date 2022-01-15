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Абрамова - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка IBU в Брезно-Осрблі

Сьогодні 17:10 155 0
Результати гонки переслідування
Абрамова - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка IBU в Брезно-Осрблі
#IBU, #Ольга Абрамова, #Катерина Бех, #гонка переслідування, #Журавок, #Збірна України, #Кубок IBU, #Словаччина, #Валерія Дмитренко, #Христина Дмитренко, #Брезно-Осрблі

Джерело - Чемпіон.

Останньою гонкою етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі стала жіноча гонка переслідування. 

У жіночому персьюті Україна мала бути представлена п'ятьма біатлоністками із шести: Віта Семеренко за підсумками спринту не фінішувала.

Найкращою з українок стала Ольга Абрамова, яка прийшла 16-ю.

Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, Жінки
15 січня
1. Євгенія Буртасова (Росія, 1+0+0+1) 28.44.4
2. Сара Андерссон (Швеція, 0+3+0+1) +1:02.2
3. Дженні Енодд (Норвегія, 1+0+3+0) +1:07.7
4. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0+3+0) +1.10.8
5. Каролін Коломбо (Франція, 1+2+2+1) +1:27.2
6. Камілла Бене (Франція, 2+1+3+1) +1:29.1
...
16. Ольга Абрамова (Україна, 0+0+3+1) +2:23.1
36. Юлія Журавок (Україна, 1+0+3+0) +3:44.2
40. Катерина Бех (Україна, 2+4+1+2) +3:54.2
48. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+3+0) +4:38.0
51. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+0+2) +5:11.1

Нагадаємо, збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.

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