Абрамова - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка IBU в Брезно-Осрблі

Джерело - Чемпіон.
Останньою гонкою етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі стала жіноча гонка переслідування.
У жіночому персьюті Україна мала бути представлена п'ятьма біатлоністками із шести: Віта Семеренко за підсумками спринту не фінішувала.
Найкращою з українок стала Ольга Абрамова, яка прийшла 16-ю.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, Жінки
15 січня
1. Євгенія Буртасова (Росія, 1+0+0+1) 28.44.4
2. Сара Андерссон (Швеція, 0+3+0+1) +1:02.2
3. Дженні Енодд (Норвегія, 1+0+3+0) +1:07.7
4. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0+3+0) +1.10.8
5. Каролін Коломбо (Франція, 1+2+2+1) +1:27.2
6. Камілла Бене (Франція, 2+1+3+1) +1:29.1
...
16. Ольга Абрамова (Україна, 0+0+3+1) +2:23.1
36. Юлія Журавок (Україна, 1+0+3+0) +3:44.2
40. Катерина Бех (Україна, 2+4+1+2) +3:54.2
48. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+3+0) +4:38.0
51. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+0+2) +5:11.1
Нагадаємо, збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу.