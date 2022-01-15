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Збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу

Сьогодні 16:43 323 0
Результати естафети на Кубку світу
Збірна України - шоста в естафеті Кубка світу у Рупольдингу
#Антон Дудченко, #естафета, #Збірна України, #Кубок світу з біатлону, #Німеччина, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Рупольдинг, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

На шостому етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу відбулась чоловіча естафета.

Збірну України представляли - Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко.

Перемогу у гонці здобули біатлоністи збірної Росії, які виграли боротьбу у команди Німеччини. Третьою прийшла збірна Білорусі.

Кубок світу - Шостий етап
Рупольдинг, Німеччина
Естафета, Чоловіки
15 січня
1. Росія (0+4) 1:11:06.1
2. Німеччина (0+2) +7.0
3. Білорусь (0+6) +23.0
4. Італія (0+5) +53.7
5. Франція (1+10) +1:15.0
6. Україна (0+6) +1:44.9

Нагадаємо, жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети.

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